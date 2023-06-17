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17 июня, 09:05

Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Членство Украины в НАТО не прекратит конфликт

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль не согласна с мнением бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что присоединение Украины к НАТО поможет прекратить конфликт. Она напомнила, что в 2008 году США и несколько других членов НАТО предлагали Киеву вступить в альянс, но инициатива была заблокирована Германией и Францией.

"Генри Киссинджер сам изменил свою позицию на 180 градусов, потому что в начале 2022 года он был одним из тех голосов, которые говорили, что фундаментальной причиной кризиса было членство Украины", — сказала она в беседе с РБК на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Кнайсль также выразила сомнение в успехе африканской посреднической миссии и предложила использовать посредничество Турции.

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Ранее Киссинджер призвал принять Украину в НАТО из-за неопытности её руководства. Также он объяснял, почему Киев не должен пытаться вернуть Крым.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Илья Суриков
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