Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль не согласна с мнением бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что присоединение Украины к НАТО поможет прекратить конфликт. Она напомнила, что в 2008 году США и несколько других членов НАТО предлагали Киеву вступить в альянс, но инициатива была заблокирована Германией и Францией.

"Генри Киссинджер сам изменил свою позицию на 180 градусов, потому что в начале 2022 года он был одним из тех голосов, которые говорили, что фундаментальной причиной кризиса было членство Украины", — сказала она в беседе с РБК на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).