Попытки Украины вернуть Крым и Севастополь могут привести к крайне негативным последствиям для всего мира, поэтому Киеву не стоит совершать такие действия. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью для газеты Wall Street Journal.

"Потеря Россией Севастополя, который никогда в истории не был украинским, будет таким падением, что под угрозой окажется целостность государства", — подчеркнул Киссинджер.

Также в беседе он подчеркнул, что желание сделать Украину членом НАТО было серьёзной ошибкой и впоследствии привело к украинскому конфликту.

Стоит добавить, что сегодня, 27 мая, Генри Киссинджеру исполняется 100 лет. Дипломат, интеллектуал и лауреат Нобелевской премии мира является единственным в американской истории политиком, который занимал одновременно пост госсекретаря и помощника президента по нацбезопасности. Его называют патриархом дипломатии США, а также человеком, который сыграл ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах на целом ряде направлений.