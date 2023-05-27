Киссинджер объяснил, почему Украина не должна пытаться вернуть Крым
Генри Киссинджер: Украина не должна пытаться вернуть себе Крым и Севастополь
Попытки Украины вернуть Крым и Севастополь могут привести к крайне негативным последствиям для всего мира, поэтому Киеву не стоит совершать такие действия. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью для газеты Wall Street Journal.
"Потеря Россией Севастополя, который никогда в истории не был украинским, будет таким падением, что под угрозой окажется целостность государства", — подчеркнул Киссинджер.
Также в беседе он подчеркнул, что желание сделать Украину членом НАТО было серьёзной ошибкой и впоследствии привело к украинскому конфликту.
Стоит добавить, что сегодня, 27 мая, Генри Киссинджеру исполняется 100 лет. Дипломат, интеллектуал и лауреат Нобелевской премии мира является единственным в американской истории политиком, который занимал одновременно пост госсекретаря и помощника президента по нацбезопасности. Его называют патриархом дипломатии США, а также человеком, который сыграл ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах на целом ряде направлений.
Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что Украина разрабатывает план по захвату Крыма. Согласно данным одного из западных изданий, ответственным за него является постоянный представитель президента страны на полуострове Тамила Ташева.
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