Американский экс-разведчик Скотт Риттер считает, что в случае разгрома Вооружённых сил Украины их место может занять армия Польши. Об этом он заявил в беседе с Myśl Polska.

По его словам, когда украинская армия подвергнется полному разгрому, наступит критический момент. Пойдут призывы заменить украинцев на поле боя поляками. Риттер полагает, что именно Польша и прибалтийские страны должны решать, вступать ли в "опасную схватку", в результате которой Варшава может потерять свою независимость. НАТО же, по его мнению, не станет действовать как военный блок и "подвергать лучших людей риску", а постарается решить конфликт чужими руками.