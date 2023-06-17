В США объяснили, что будет при полном поражении ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: После разгрома ВСУ на смену придёт армия Польши
Американский экс-разведчик Скотт Риттер считает, что в случае разгрома Вооружённых сил Украины их место может занять армия Польши. Об этом он заявил в беседе с Myśl Polska.
По его словам, когда украинская армия подвергнется полному разгрому, наступит критический момент. Пойдут призывы заменить украинцев на поле боя поляками. Риттер полагает, что именно Польша и прибалтийские страны должны решать, вступать ли в "опасную схватку", в результате которой Варшава может потерять свою независимость. НАТО же, по его мнению, не станет действовать как военный блок и "подвергать лучших людей риску", а постарается решить конфликт чужими руками.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условием вступления Украины в блок победу в конфликте с РФ. Он подчеркнул, что все страны – члены альянса считают наиболее важной задачей на данный момент обеспечение победы Украины как суверенного, независимого государства. И Запад готов увеличить для этого военную поддержку Киева.
t.me / ministry_of_defense_ua