Столтенберг назвал условием вступления Украины в НАТО победу в конфликте с РФ

Украина сейчас находится в "разгаре войны", поэтому пока невозможно определить сроки её вступления в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

Он прокомментировал слова президента Незалежной Владимира Зеленского в интервью газете The Wall Street Journal. Тот задался вопросом: "Сколько жизней украинцев стоит фраза "Украина будет в НАТО после войны, после того, как станет безопасно?"

"Я понимаю, что он настаивает на чётком графике вступления в НАТО. В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки, когда мы находимся в разгаре войны", — сказал Столтенберг.

Столтенберг также подчеркнул, что все страны – члены альянса считают наиболее важной задачей на данный момент обеспечение победы Украине как суверенного, независимого государства. И Запад готов увеличить для этого военную поддержку Киеву.