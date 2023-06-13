Столтенберг назвал условием вступления Украины в НАТО победу в конфликте с РФ
Украина сейчас находится в "разгаре войны", поэтому пока невозможно определить сроки её вступления в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.
Он прокомментировал слова президента Незалежной Владимира Зеленского в интервью газете The Wall Street Journal. Тот задался вопросом: "Сколько жизней украинцев стоит фраза "Украина будет в НАТО после войны, после того, как станет безопасно?"
"Я понимаю, что он настаивает на чётком графике вступления в НАТО. В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки, когда мы находимся в разгаре войны", — сказал Столтенберг.
Столтенберг также подчеркнул, что все страны – члены альянса считают наиболее важной задачей на данный момент обеспечение победы Украине как суверенного, независимого государства. И Запад готов увеличить для этого военную поддержку Киеву.
"Если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", — отметил генсек военно-политического блока.
Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться. Сам же лидер Незалежной уверен: Запад очень боится Россию, поэтому всячески препятствует вступлению Украины в НАТО. Как бы там ни было, в альянсе пока нет консенсуса по присоединению Киева.
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