Регион

Уведомления отключены

13 июня, 07:24

Столтенберг назвал условием вступления Украины в НАТО победу в конфликте с РФ

Украина сейчас находится в "разгаре войны", поэтому пока невозможно определить сроки её вступления в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

Он прокомментировал слова президента Незалежной Владимира Зеленского в интервью газете The Wall Street Journal. Тот задался вопросом: "Сколько жизней украинцев стоит фраза "Украина будет в НАТО после войны, после того, как станет безопасно?"

"Я понимаю, что он настаивает на чётком графике вступления в НАТО. В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки, когда мы находимся в разгаре войны", — сказал Столтенберг.

Столтенберг также подчеркнул, что все страны – члены альянса считают наиболее важной задачей на данный момент обеспечение победы Украине как суверенного, независимого государства. И Запад готов увеличить для этого военную поддержку Киеву.

"Если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", — отметил генсек военно-политического блока.

В Италии анонсировали важное решение по Украине на саммите НАТО

В Италии анонсировали важное решение по Украине на саммите НАТО

Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться. Сам же лидер Незалежной уверен: Запад очень боится Россию, поэтому всячески препятствует вступлению Украины в НАТО. Как бы там ни было, в альянсе пока нет консенсуса по присоединению Киева.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Йенс Столтенберг
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров