В Киеве заявили, что Украине дадут план по вступлению в НАТО

Киев рассчитывает получить алгоритм действий по вступлению в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе (11–12 июля). Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

"На саммите в июле страны НАТО выйдут на определённый порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определённом формате", — цитирует Гаврилова пресс-служба украинского Минобороны.

По словам замминистра, Украина планирует стать членом альянса в течение одного года или двух лет после завершения боевых действий. При этом Гаврилов не сомневается, что "больших проблем" с принятием решения не будет. Даже несмотря на то, что одобрить его должны все участники НАТО.