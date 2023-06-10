В Киеве заявили, что Украине дадут план по вступлению в НАТО
Замглавы МО Украины Гаврилов: Киев получит алгоритм вступления в НАТО в Вильнюсе
Киев рассчитывает получить алгоритм действий по вступлению в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе (11–12 июля). Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.
"На саммите в июле страны НАТО выйдут на определённый порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определённом формате", — цитирует Гаврилова пресс-служба украинского Минобороны.
По словам замминистра, Украина планирует стать членом альянса в течение одного года или двух лет после завершения боевых действий. При этом Гаврилов не сомневается, что "больших проблем" с принятием решения не будет. Даже несмотря на то, что одобрить его должны все участники НАТО.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы страну приняли в альянс без плана действий по членству. Также он заявил, что Киев "имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасность, даже не являясь членом НАТО".
ТАСС / Zuma