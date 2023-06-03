В МИД Украины потребовали принять страну в НАТО без плана действий по членству
Кулеба: Блок НАТО должен принять Киев в альянс без плана действий по членству
Украина должна вступить в НАТО в обход специальной программы для стран, которые планируют стать членами военного блока. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы считаем, что ПДЧ (план действий по членству. — Прим. Лайфа) больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", — заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной.
В Киеве понимают, что Украина не входит в состав Североатлантического альянса и не может диктовать решения, но "имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасность, даже не являясь членом НАТО", добавил Кулеба.
По словам министра, "защитить евроатлантическое пространство без Украины невозможно, поэтому членство Киева в альянсе неизбежно".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все граничащие с Россией страны Европы должны вступить в ЕС и НАТО. При этом он вспомнил, что как-то ответил журналистам, что, "когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны".
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