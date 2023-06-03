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3 июня, 15:45

В МИД Украины потребовали принять страну в НАТО без плана действий по членству

Кулеба: Блок НАТО должен принять Киев в альянс без плана действий по членству

Украина должна вступить в НАТО в обход специальной программы для стран, которые планируют стать членами военного блока. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы считаем, что ПДЧ (план действий по членству. — Прим. Лайфа) больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", — заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной.

В Киеве понимают, что Украина не входит в состав Североатлантического альянса и не может диктовать решения, но "имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасность, даже не являясь членом НАТО", добавил Кулеба.

По словам министра, "защитить евроатлантическое пространство без Украины невозможно, поэтому членство Киева в альянсе неизбежно".

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Ирина Фальке
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