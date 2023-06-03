Американский военный назвал Зеленскому способ завершить конфликт на Украине

Украина должна согласиться стать нейтральным государством для скорейшего завершения конфликта, не ожидая от НАТО никаких прямых гарантий безопасности. Об этом написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

"Пришло время всему Западу и США в частности взглянуть в лицо холодной, жёсткой правде: связывая наши будущие гарантии безопасности с нестабильной страной, которая постоянно враждует со своим соседом, обладающим ядерным оружием, мы рискуем безопасностью США, и от этого следует отказаться", — пояснил он.

Эксперт уверен, что Украине закрыта дорога в НАТО и нужно честно сказать об этом президенту страны Владимиру Зеленскому. В противном случае заигрывания альянса с Киевом выйдут боком безопасности США. Украинские власти должны согласиться принять российские условия окончания конфликта, хотя они им и невыгодны.

Дэвис подчеркнул, что Киеву следует пойти на нейтральный внеблоковый статус без каких-либо гарантий безопасности со стороны НАТО. Зеленскому пора трезво взглянуть на ситуацию, что вступление Украины в альянс невозможно и нужно искать эффективные способы прекращения боевых действий, заключил подполковник.