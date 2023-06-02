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2 июня, 15:47

Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до окончания боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом, который накануне прибыл в Киев, признал, что Украина не вступит в НАТО, пока идут военные действия.

Зеленский заявил, что вступление в альянс является "лучшей гарантией безопасности для Украины" и Киев "не ищет замену НАТО". При этом он добавил, что представители киевского режима — "люди адекватные" и "ни одну страну НАТО не будут втягивать в войну".

"Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идёт эта война. Не потому, что не хотим, а потому — что это невозможно", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что до вступления в военный блок Украина хочет получить гарантии безопасности. По словам Зеленского, "санкции, финансовые гарантии, оружие и так далее" — всё это должно быть чётко прописано в документах и подкреплено конкретными действиями.

"Такая гарантия безопасности действовала бы до тех пор, пока Украина не получит главную гарантию безопасности, а именно членство в НАТО", — пояснил президент.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что слова Зеленского о НАТО доказывают, что Киев не готов, не желает и не способен к переговорам.

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ТАСС / Zuma

Ирина Фальке
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