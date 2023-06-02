Песков: Слова Зеленского о НАТО доказывают, что Киев не готов к переговорам

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО доказывают, что Киев не хочет и не способен решить конфликт за столом переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании и неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Пресс-секретарь главы государства таким образом прокомментировал призыв Зеленского предоставить Украине членство в НАТО. Ранее украинский президент потребовал этого на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.