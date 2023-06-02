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Опубликовано 2 июня 2023, 11:40

Песков ответил на вопрос о мирных переговорах с Киевом

Песков: В Москве сейчас не видят предпосылок для мирных переговоров с Киевом

В Москве не видят предпосылок для мирных переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насчёт диалога мы неоднократно говорили: сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", — сказал представитель Кремля на брифинге, комментируя ситуацию вокруг Украины.

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Ранее в Китае заявили о готовности устроить переговоры между Москвой и Киевом. По словам спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя, в настоящий момент стороны сталкиваются со сложностями, не позволяющими им сесть за стол переговоров. Дипломат считает, что нужна страна, которая могла бы выступить вперёд и способствовать приходу к консенсусу.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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