В Китае заявили о готовности устроить переговоры между Москвой и Киевом

Власти Китая готовы создавать условия для переговоров между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам европейского турне.

Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент стороны украинского конфликта сталкиваются со сложностями, которые не позволяют Москве и Киеву сесть за стол переговоров. По мнению Ли Хуэя, нужна страна, которая могла бы выступить вперёд и способствовать приходу к консенсусу. Этот "общий знаменатель", подчёркивает спецпредставитель КНР, будет постепенно формировать условия для этого.

"До тех пор, пока это способствует деэскалации и проведению переговоров, Китай готов это делать", — сказал Ли Хуэй.