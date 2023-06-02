В Китае заявили о готовности устроить переговоры между Москвой и Киевом
Дипломат Ли Хуэй: Китай готов создавать условия для переговоров по Украине
Власти Китая готовы создавать условия для переговоров между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам европейского турне.
Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент стороны украинского конфликта сталкиваются со сложностями, которые не позволяют Москве и Киеву сесть за стол переговоров. По мнению Ли Хуэя, нужна страна, которая могла бы выступить вперёд и способствовать приходу к консенсусу. Этот "общий знаменатель", подчёркивает спецпредставитель КНР, будет постепенно формировать условия для этого.
"До тех пор, пока это способствует деэскалации и проведению переговоров, Китай готов это делать", — сказал Ли Хуэй.
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Напомним, 26 мая Ли Хуэй прибыл в МИД России на переговоры с министром Сергеем Лавровым. Диалог шёл об урегулировании конфликта на Украине. Как рассказывал Лайф, перед этим дипломат посетил Украину. Также делегация КНР побывала в Польше, Франции, Германии и Бельгии.
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