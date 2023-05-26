"За Россией последнее слово": Политолог подметила одну важную деталь в турне китайского переговорщика

Китай даёт понять, что именно за Россией последнее слово в украинском конфликте. Об этом в беседе с Лайфом заявила кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

Так она прокомментировала сообщения СМИ о позиции спецпредставителя Китая Ли Хуэя во время визита в Европу. Тот якобы призвал в ходе переговоров по Украине признать факт вхождения новых регионов в состав России.

"Тот факт, что своё евразийское турне китайский посол заканчивает именно в Москве, безусловно, является символичным. Тем самым Китай даёт понять, что именно Россия фактически является ключевым игроком сегодня и за Россией, в общем-то, остаётся последнее слово в данном конфликте", — отметила Евгения Войко.

Пекин даёт понять на глобальном уровне, что российский трек остаётся приоритетным для Китая, считает эксперт. Она также заметила попытку КНР играть на ослабление зависимости Европейского союза от Соединённых Штатов.

"Поэтому, безусловно, что касается новых регионов, я допускаю, что Китай действительно готов эту ситуацию и оставить в том виде, в котором она есть, исходя из интересов России. Прежде всего понимая, что за это Китай может быть очень сильно раскритикован", — указала Войко.

Она добавила, что Китай повышает свою роль и значимость в переговорном, миротворческом процессе, который он сам запустил. Несмотря на то что мирные инициативы Пекина не поддержали в ЕС и США, он довольно активно вовлекается в этот процесс.