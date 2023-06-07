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7 июня, 16:29

Столтенберг туманно высказался по поводу шансов Украины попасть в НАТО

Столтенберг: Ещё рано говорить об исходе саммита НАТО по поводу членства Украины

Сейчас ещё слишком рано говорить об исходе саммита НАТО в литовском Вильнюсе по вопросу членства Украины в альянсе. Такое заявление сделал генсек военного блока Йенс Столтенберг.

"Рано говорить про исход саммита в Вильнюсе относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми", — сказал он, выступая в Центре за новую американскую безопасность.

По словам Столтенберга, прежде всего НАТО необходимо не допустить победы России в текущем конфликте и сохранить Украину как суверенное государство. Как подчеркнул генсек альянса, если Незалежная перестанет быть независимой, то, соответственно, не будет обсуждения её членства в организации.

Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до окончания боевых действий

Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до окончания боевых действий

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает получить гарантии безопасности для его страны на саммите НАТО. По его словам, речь, в частности, идёт о финансовых, военных и "санкционных" гарантиях.

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ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Наталья Исакова
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