Столтенберг туманно высказался по поводу шансов Украины попасть в НАТО

Сейчас ещё слишком рано говорить об исходе саммита НАТО в литовском Вильнюсе по вопросу членства Украины в альянсе. Такое заявление сделал генсек военного блока Йенс Столтенберг.

"Рано говорить про исход саммита в Вильнюсе относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми", — сказал он, выступая в Центре за новую американскую безопасность.

По словам Столтенберга, прежде всего НАТО необходимо не допустить победы России в текущем конфликте и сохранить Украину как суверенное государство. Как подчеркнул генсек альянса, если Незалежная перестанет быть независимой, то, соответственно, не будет обсуждения её членства в организации.