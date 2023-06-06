"Не хочу остаться с Россией наедине": Зеленский не исключил предательства со стороны Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает получить гарантии безопасности для его страны на саммите НАТО, который пройдёт 11–12 июля в литовском Вильнюсе.

"Нам надо это на бумаге, чтобы кто-то из лидеров не начал нарратив касаемо того, что общественность устаёт, экономика устаёт, мы не можем давать соответствующие объёмы. Поэтому нужны гарантии на бумаге", — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

По его словам, речь, в частности, идёт о финансовых, военных и "санкционных" гарантиях. На вопрос, что будет, если Киеву не предоставят этого, Зеленский выразил уверенность, что, напротив, на саммите НАТО будут даны "самые мощные гарантии безопасности".

"Я не хочу, чтобы мы с Россией остались наедине. Если так будет, значит, так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнёров, это не про партнёрство. Это про то, что всё-таки вы боитесь России и хотите экономически зарабатывать", — сказал Зеленский.