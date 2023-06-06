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6 июня, 17:36

"Не хочу остаться с Россией наедине": Зеленский не исключил предательства со стороны Запада

Зеленский: Украина рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает получить гарантии безопасности для его страны на саммите НАТО, который пройдёт 11–12 июля в литовском Вильнюсе.

"Нам надо это на бумаге, чтобы кто-то из лидеров не начал нарратив касаемо того, что общественность устаёт, экономика устаёт, мы не можем давать соответствующие объёмы. Поэтому нужны гарантии на бумаге", — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

По его словам, речь, в частности, идёт о финансовых, военных и "санкционных" гарантиях. На вопрос, что будет, если Киеву не предоставят этого, Зеленский выразил уверенность, что, напротив, на саммите НАТО будут даны "самые мощные гарантии безопасности".

"Я не хочу, чтобы мы с Россией остались наедине. Если так будет, значит, так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнёров, это не про партнёрство. Это про то, что всё-таки вы боитесь России и хотите экономически зарабатывать", сказал Зеленский.

Зеленский выдвинул чёткое условие, без которого на саммит НАТО он не поедет

Зеленский выдвинул чёткое условие, без которого на саммит НАТО он не поедет

Ранее Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до окончания боевых действий. Он также добавил, что до вступления в военный блок Украина хочет получить гарантии безопасности.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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