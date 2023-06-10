В НАТО пока нет консенсуса по присоединению Украины

Среди стран Североатлантического альянса на данный момент не достигнут компромисс по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом заявил заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ.

"В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины", — сказал Джоанэ в эфире ютуб-канала DCNews.

Замгенсека НАТО отметил, что российская спецоперация на Украине продолжается, поэтому вопрос присоединения Киева к альянсу лучше отложить. При этом Джоанэ добавил, что эта тема достаточно активно обсуждается в альянсе. Планируется, что во время саммита в Вильнюсе украинский президент Владимир Зеленский будет сидеть за одним столом с главами стран – участников НАТО. Также чиновник подчеркнул, что блок продолжит оказывать поддержку Украине.