В НАТО пока нет консенсуса по присоединению Украины
Замгенсека НАТО Джоанэ заявил об отсутствии консенсуса по присоединению Украины
Среди стран Североатлантического альянса на данный момент не достигнут компромисс по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом заявил заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ.
"В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины", — сказал Джоанэ в эфире ютуб-канала DCNews.
Замгенсека НАТО отметил, что российская спецоперация на Украине продолжается, поэтому вопрос присоединения Киева к альянсу лучше отложить. При этом Джоанэ добавил, что эта тема достаточно активно обсуждается в альянсе. Планируется, что во время саммита в Вильнюсе украинский президент Владимир Зеленский будет сидеть за одним столом с главами стран – участников НАТО. Также чиновник подчеркнул, что блок продолжит оказывать поддержку Украине.
Как писал Лайф ранее, Киев рассчитывает получить алгоритм действий по присоединению к НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Тем не менее там предлагают украинским властям не торопиться с этим. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что страны Запада очень боятся Россию, поэтому всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО.
nato.int