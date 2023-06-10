Экс-премьер Незалежной: Украину "кинули" со вступлением в НАТО

Украину "кинули" с членством в НАТО, рассчитывать ей приходится только на статус вечного партнёра альянса без особых привилегий. Таким мнением поделился бывший украинский премьер Николай Азаров в телеграм-канале.

"Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно и в ЕС, Украина не сможет... Максимум, на что Украина может рассчитывать – это на статус партнёра, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности", — написал он.

Азаров подчеркнул, что статус партнёра — это не гарантия вступления в НАТО, а форма сотрудничества с сомнительными преимуществами, среди которых "обсуждения на министерском уровне, обмен информацией, расширенный доступ к программам по взаимодействию". Экс-премьер напомнил, что США чётко дали отрицательный ответ Киеву.

Он добавил, что киевский режим выбрал ошибочный путь в НАТО в 2014 году, что привело к нынешнему вооружённому конфликту и "краху когда-то богатого и независимого государства". А Запад сейчас занял стороннюю позицию, искусственно поддерживая на плаву украинскую экономику своими деньгами, заключил Азаров.