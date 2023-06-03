Зеленский: В НАТО боятся Россию, поэтому не пускают Украину в альянс

Ряд стран НАТО очень боится Россию, поэтому всячески препятствует вступлению Украины в альянс. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский газете Wall Street Journal, подчеркнув, что Киев может отказаться от участия в июльском саммите в Вильнюсе, если от НАТО не поступит чёткий сигнал о статусе Украины.

"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите", — пояснил Зеленский.

При этом он честно ответил журналисту издания на вопрос, есть ли у Киева надежда получить "такой сигнал", что не знает, чего ждать от натовских партнёров.