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Опубликовано 3 июня 2023, 10:40
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Зеленский: В НАТО боятся Россию, поэтому не пускают Украину в альянс

Ряд стран НАТО очень боится Россию, поэтому всячески препятствует вступлению Украины в альянс. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский газете Wall Street Journal, подчеркнув, что Киев может отказаться от участия в июльском саммите в Вильнюсе, если от НАТО не поступит чёткий сигнал о статусе Украины.

"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите", пояснил Зеленский.

При этом он честно ответил журналисту издания на вопрос, есть ли у Киева надежда получить "такой сигнал", что не знает, чего ждать от натовских партнёров.

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Ранее Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО, пока идут военные действия. По его словам, представители киевского режима — "люди адекватные" и "ни одну страну НАТО не будут втягивать в войну".

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Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Aleksandr Gusev

Татьяна Миссуми
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