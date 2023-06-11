В Италии анонсировали важное решение по Украине на саммите НАТО

Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться после урегулирования конфликта с Россией, при этом на июльском саммите альянса будет решаться вопрос о пути присоединения Киева. Такое заявление сделал вице-премьер Италии и глава МИД страны Антонио Таяни в беседе с изданием La Repubblica.

"Тем временем мы движемся к созданию постоянного совета Украина – НАТО. Это важный шаг, потому что он позволит Киеву участвовать в принятии международных решений", — подчеркнул министр.