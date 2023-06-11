В Италии анонсировали важное решение по Украине на саммите НАТО
Глава МИД Италии Таяни: НАТО в июле определит путь присоединения Украины
Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться после урегулирования конфликта с Россией, при этом на июльском саммите альянса будет решаться вопрос о пути присоединения Киева. Такое заявление сделал вице-премьер Италии и глава МИД страны Антонио Таяни в беседе с изданием La Repubblica.
"Тем временем мы движемся к созданию постоянного совета Украина – НАТО. Это важный шаг, потому что он позволит Киеву участвовать в принятии международных решений", — подчеркнул министр.
Таяни также заявил, что Рим не собирается поставлять Киеву истребители F-16, так как их нет у Рима. Вместо этого Италия передаст боеприпасы, жилеты, униформу и военные материалы. Министр также сказал, что Рим поддерживает вступление Киева в ЕС. Таяни выразил надежду, что украинское контрнаступление "станет шагом к справедливому миру".
Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с этим. Сам же лидер Незалежной уверен: Запад очень боится Россию, поэтому всячески препятствует вступлению Украины в НАТО. Как бы там ни было, в альянсе пока нет консенсуса по присоединению Киева.
ТАСС / AP Photo / Vadim Ghirda