В офисе Зеленского подсчитали, сколько стран НАТО поддерживают членство Киева

После того как Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали декларацию, фиксирующую поддержку Украины со стороны Канады, число одобряющих присоединение Киева к НАТО стран блока выросло до двадцати. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

В соцсети он отметил, что после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где была подписана совместная декларация Украины и Румынии, прошло всего десять дней.