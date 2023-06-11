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10 июня, 23:04

В офисе Зеленского подсчитали, сколько стран НАТО поддерживают членство Киева

Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран НАТО поддержали членство Украины

После того как Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали декларацию, фиксирующую поддержку Украины со стороны Канады, число одобряющих присоединение Киева к НАТО стран блока выросло до двадцати. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

В соцсети он отметил, что после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где была подписана совместная декларация Украины и Румынии, прошло всего десять дней.

В НАТО пока нет консенсуса по присоединению Украины

В НАТО пока нет консенсуса по присоединению Украины

Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют Владимиру Зеленскому не торопиться с этим.

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nato.int

Юлия Коновалова
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