В офисе Зеленского подсчитали, сколько стран НАТО поддерживают членство Киева
Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран НАТО поддержали членство Украины
После того как Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали декларацию, фиксирующую поддержку Украины со стороны Канады, число одобряющих присоединение Киева к НАТО стран блока выросло до двадцати. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
В соцсети он отметил, что после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где была подписана совместная декларация Украины и Румынии, прошло всего десять дней.
Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют Владимиру Зеленскому не торопиться с этим.