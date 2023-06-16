Министры обороны НАТО задумали возродить "оружие против России" времён холодной войны

НАТО намеревается создать единые интегрированные военные планы, которые коснутся подготовки сотрудников, вопросов логистики и управления, такое произойдёт впервые после окончания холодной войны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса.

"Сегодня министры рассмотрели наши новые региональные военные планы. В первый раз после холодной войны мы соединяем воедино в рамках планирования нашей коллективной обороны планы наших сил, возможностей, командования и контроля, а также принимаем усиленную программу учений для наших сил", — сказал он.

В итоге под командованием НАТО соберутся более 300 тысяч военнослужащих, которые смогут защитить "каждый дюйм территории альянса от любых угроз", заключил Столтенберг.