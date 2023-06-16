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16 июня, 13:03

Столтенберг: Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО

Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет как равная с союзниками по НАТО и будет консультироваться по вопросам общих обеспокоенностей. Наше намерение — провести первое заседание с участием президента Украины Зеленского на саммите в Вильнюсе", проанонсировал он.

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Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с этим. Сам же лидер Незалежной уверен: Запад очень боится Россию, поэтому всячески препятствует вступлению Украины в НАТО. Как бы то ни было, в альянсе пока нет консенсуса по присоединению Киева.

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Getty Images / STR

Марина Калегина
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