Столтенберг: Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО

Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет как равная с союзниками по НАТО и будет консультироваться по вопросам общих обеспокоенностей. Наше намерение — провести первое заседание с участием президента Украины Зеленского на саммите в Вильнюсе", — проанонсировал он.