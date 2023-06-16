Генсек НАТО винит дожди в крахе контрнаступления ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что успешному наступлению украинской армии помешали плохая погода и крепкие оборонительные рубежи российских войск. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Украинские силы начали операции вдоль линии фронта и достигают устойчивого прогресса, но они сталкиваются с сильными дождями, укреплениями российских войск и жёсткими боями", — объяснил он.