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Опубликовано 16 июня 2023, 13:20
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Генсек НАТО винит дожди в крахе контрнаступления ВСУ

Столтенберг назвал погоду и оборону ВС РФ причиной провала наступления ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что успешному наступлению украинской армии помешали плохая погода и крепкие оборонительные рубежи российских войск. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Украинские силы начали операции вдоль линии фронта и достигают устойчивого прогресса, но они сталкиваются с сильными дождями, укреплениями российских войск и жёсткими боями", — объяснил он.

Всеобщая мобилизация объявлена на западе Украины на фоне провала контрнаступления ВСУ
Всеобщая мобилизация объявлена на западе Украины на фоне провала контрнаступления ВСУ

Накануне сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки предприняли несколько попыток атаковать в районе Макаровки в ДНР, все они обернулись провалом, а украинские военные понесли серьёзные потери.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Татьяна Миссуми
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