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Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 17:20
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ВСУ пошли в наступление на одной из самых горячих точек фронта

Пушилин сообщил о нескольких провальных попытках наступления ВСУ у Макаровки

ВСУ за минувшие сутки предприняли несколько попыток атаковать в районе Макаровки в ДНР, все они обернулись провалом, а украинские военные понесли серьёзные потери. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА "Новости" на ПМЭФ.

Стык между Запорожской областью и ДНР — один из самых горячих участков фронта, объяснил Пушилин. Именно там украинские военные ведут себя особенно активно в рамках контрнаступления. Тем не менее все временные успехи противника сводятся на нет слаженными действиями подразделений ВС РФ.

"За последние сутки несколько попыток было развивать активные действия со стороны противника в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понёс достаточно существенные потери — как среди личного состава, так и среди техники", уточнил глава ДНР.

Пушилин признался, что захотел себе электромотоцикл Aurus Merlon, представленный на ПМЭФ
Пушилин признался, что захотел себе электромотоцикл Aurus Merlon, представленный на ПМЭФ

Днём ранее Пушилин прокомментировал ситуацию в Артёмовске, назвав её сложной, но контролируемой. ВСУ не прекращают обстрелы города.

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Getty Images / Scott Peterson

Юрий Лысенко
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