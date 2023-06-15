ВСУ пошли в наступление на одной из самых горячих точек фронта

ВСУ за минувшие сутки предприняли несколько попыток атаковать в районе Макаровки в ДНР, все они обернулись провалом, а украинские военные понесли серьёзные потери. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА "Новости" на ПМЭФ.

Стык между Запорожской областью и ДНР — один из самых горячих участков фронта, объяснил Пушилин. Именно там украинские военные ведут себя особенно активно в рамках контрнаступления. Тем не менее все временные успехи противника сводятся на нет слаженными действиями подразделений ВС РФ.

"За последние сутки несколько попыток было развивать активные действия со стороны противника в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понёс достаточно существенные потери — как среди личного состава, так и среди техники", — уточнил глава ДНР.