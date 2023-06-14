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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 10:26

Пушилин: Ситуация в Артёмовске сложная, но контролируемая

Ситуация в Артёмовске сложная, но полностью контролируемая, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, ВСУ продолжают обстреливать город.

"Ситуация там опасная, противник продолжает обстреливать [город], использовать беспилотники для постоянных обстрелов города... Ситуация сложная, но полностью контролируемая", сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Пушилин отметил, что то же касается и флангов. Причём задача взять под контроль всю ДНР в административных границах "остаётся и будет выполнена", заверил он.

Раскрыты суточные потери ВСУ на Донецком направлении
Раскрыты суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ в районах Времевского выступа и Артёмовска. Так, противник лишился там порядка 275 солдат и офицеров.

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ТАСС

Матвей Константинов
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