Пушилин: Ситуация в Артёмовске сложная, но контролируемая

Ситуация в Артёмовске сложная, но полностью контролируемая, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, ВСУ продолжают обстреливать город.

"Ситуация там опасная, противник продолжает обстреливать [город], использовать беспилотники для постоянных обстрелов города... Ситуация сложная, но полностью контролируемая", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Пушилин отметил, что то же касается и флангов. Причём задача взять под контроль всю ДНР в административных границах "остаётся и будет выполнена", заверил он.