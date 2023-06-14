Пушилин признался, что захотел себе электромотоцикл Aurus Merlon, представленный на ПМЭФ
Пушилин оценил электромотоцикл Aurus Merlon, представленный на ПМЭФ
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил электромотоцикл Aurus Merlon, выставленный в экспозиции Музея гаража особого назначения на Петербургском международном экономическом форуме.
Пушилин оценил электромотоцикл Aurus Merlon, представленный на ПМЭФ. Видео © LIFE
"Выглядит очень здорово по тем показателям заявленным. Запас хода — 250 километров с учётом электрического. Ну вполне, для мотоцикла очень даже достойно. Ну а выглядит… Как ездить будет — посмотрим", — отметил Пушилин.
Он рассказал, что и сам иногда ездит на мотоцикле, а также признался, что совсем не против прокатиться на Aurus Merlon. Кстати, в серийное производство байк планируют пустить уже с 2024 года. Сначала электромотоциклы будут переданы для сопровождений випов, а позже — в свободную продажу. Около 80–90% деталей российского производства. Резину планируют ставить по параллельному импорту.
Кстати, также в экспозиции Музея гаража особого назначения на Петербургском международном экономическом форуме представили и новый премиальный внедорожный Aurus Komendant стоимостью около 35 миллионов рублей.
Напомним, в Северной столице сегодня начался Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема звучит так: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Наш корреспондент уже посетил многие стенды и рассказал о самом интересном, например, чем угощают участников ПМЭФ на обед, а также и сам успел полакомиться необычными вкусностями — попил кофе с олениной, попробовал золотые слитки и мороженое от Метроробота.
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