Пушилин признался, что захотел себе электромотоцикл Aurus Merlon, представленный на ПМЭФ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил электромотоцикл Aurus Merlon, выставленный в экспозиции Музея гаража особого назначения на Петербургском международном экономическом форуме.

Пушилин оценил электромотоцикл Aurus Merlon, представленный на ПМЭФ. Видео © LIFE

"Выглядит очень здорово по тем показателям заявленным. Запас хода — 250 километров с учётом электрического. Ну вполне, для мотоцикла очень даже достойно. Ну а выглядит… Как ездить будет — посмотрим", — отметил Пушилин.

Он рассказал, что и сам иногда ездит на мотоцикле, а также признался, что совсем не против прокатиться на Aurus Merlon. Кстати, в серийное производство байк планируют пустить уже с 2024 года. Сначала электромотоциклы будут переданы для сопровождений випов, а позже — в свободную продажу. Около 80–90% деталей российского производства. Резину планируют ставить по параллельному импорту.

Кстати, также в экспозиции Музея гаража особого назначения на Петербургском международном экономическом форуме представили и новый премиальный внедорожный Aurus Komendant стоимостью около 35 миллионов рублей.