Всеобщая мобилизация объявлена на западе Украины на фоне провала контрнаступления ВСУ

В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию на фоне сообщений о провалах ВСУ в ходе начавшегося на днях контрнаступления. СМИ опубликовали указ местного военкомата об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок.







"Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной громады, явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в десятидневный срок с даты опубликования данного приказа", — гласит документ от 13 июня.