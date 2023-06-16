Всеобщая мобилизация объявлена на западе Украины на фоне провала контрнаступления ВСУ
В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию
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В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию на фоне сообщений о провалах ВСУ в ходе начавшегося на днях контрнаступления. СМИ опубликовали указ местного военкомата об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок.
"Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной громады, явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в десятидневный срок с даты опубликования данного приказа", — гласит документ от 13 июня.
Указ запрещает подлежащим мобилизации украинцам менять место жительства без разрешения военкома. Также он предписывает всем организациям независимо от их подчинения и гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ и других военных формирований, передать на фронт технику.
Тем временем наступление ВСУ отражено в посёлке Новодонецкое Волновахского района ДНР. Как заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, это получилось благодаря наводчику-оператору ТОС-1 "Солнцепёк" сержанту Виктору Петрунину. Также украинские боевики безуспешно пытаются прорвать оборону в Артёмовске. Неудача постигла ВСУ и на одной из самых горячих точек фронта.