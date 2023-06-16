Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону Артёмовска

Украинские боевики пытаются прорвать оборону в Артёмовске, но российская сторона делает всё возможное, чтобы это не произошло. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих. <...> Вооружённые силы РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артёмовска", — сказал Пушилин в беседе с РИА "Новости".

По словам политика, погода сейчас "способствует переброске резервов" Киевом, соответственно, ситуация на левом и правом флангах от города "напряжённая", однако она стабилизируется и держится под контролем российской армией.