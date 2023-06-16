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Опубликовано 16 июня 2023, 02:55

Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону Артёмовска

Украинские боевики пытаются прорвать оборону в Артёмовске, но российская сторона делает всё возможное, чтобы это не произошло. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих. <...> Вооружённые силы РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артёмовска", сказал Пушилин в беседе с РИА "Новости".

Пушилин: Ситуация в Артёмовске сложная, но контролируемая
Пушилин: Ситуация в Артёмовске сложная, но контролируемая

По словам политика, погода сейчас "способствует переброске резервов" Киевом, соответственно, ситуация на левом и правом флангах от города "напряжённая", однако она стабилизируется и держится под контролем российской армией.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в районах Времевского выступа и Артёмовска. Так, противник лишился там порядка 275 солдат и офицеров.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Юлия Коновалова
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