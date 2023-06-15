Незалежная дождётся, что боевые действия продолжатся под Киевом и российские войска войдут в украинскую столицу. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире ютуб-канала депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Мы воюем с мощным, мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружений и боеприпасов <…> То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой", — уверен опальный офицер.

По его оценке, киевские власти не смогли правильно распределить ресурсы в ходе боёв и вместе с тем недооценили возможности Российской армии. Также Зеленский плохо организовал оборону и слишком часто рекламировал контрнаступление ВСУ, тогда как войска РФ скрупулёзно готовили оборонительные рубежи без лишней бравады, заметил Кривонос.