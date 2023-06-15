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Опубликовано 15 июня 2023, 14:25
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Опальный генерал ВСУ предрёк падение Киева из-за "роковой ошибки" Зеленского

Генерал ВСУ в отставке Кривонос допустил потерю Киева из-за просчётов Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer

Незалежная дождётся, что боевые действия продолжатся под Киевом и российские войска войдут в украинскую столицу. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире ютуб-канала депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Мы воюем с мощным, мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружений и боеприпасов <…> То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой", уверен опальный офицер.

По его оценке, киевские власти не смогли правильно распределить ресурсы в ходе боёв и вместе с тем недооценили возможности Российской армии. Также Зеленский плохо организовал оборону и слишком часто рекламировал контрнаступление ВСУ, тогда как войска РФ скрупулёзно готовили оборонительные рубежи без лишней бравады, заметил Кривонос.

Военный резюмировал, что у президента РФ Владимира Путина есть возможности "перебросить силы и средства на определённый участок". После провальной контратаки ВСУ слово остаётся за Москвой, которая явно может дать эффективный ответ, заключил он.

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Ранее Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты россиян от обстрелов ВСУ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил границы такой зоны определить возле украинского Львова. А врио главы ЛНР Леонид Пасечник призвал российские войска освободить Киев — мать городов русских.

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Татьяна Миссуми
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