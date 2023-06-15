Опальный генерал ВСУ предрёк падение Киева из-за "роковой ошибки" Зеленского
Генерал ВСУ в отставке Кривонос допустил потерю Киева из-за просчётов Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Filip Singer
Незалежная дождётся, что боевые действия продолжатся под Киевом и российские войска войдут в украинскую столицу. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире ютуб-канала депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
"Мы воюем с мощным, мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружений и боеприпасов <…> То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой", — уверен опальный офицер.
По его оценке, киевские власти не смогли правильно распределить ресурсы в ходе боёв и вместе с тем недооценили возможности Российской армии. Также Зеленский плохо организовал оборону и слишком часто рекламировал контрнаступление ВСУ, тогда как войска РФ скрупулёзно готовили оборонительные рубежи без лишней бравады, заметил Кривонос.
Военный резюмировал, что у президента РФ Владимира Путина есть возможности "перебросить силы и средства на определённый участок". После провальной контратаки ВСУ слово остаётся за Москвой, которая явно может дать эффективный ответ, заключил он.
Ранее Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты россиян от обстрелов ВСУ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил границы такой зоны определить возле украинского Львова. А врио главы ЛНР Леонид Пасечник призвал российские войска освободить Киев — мать городов русских.