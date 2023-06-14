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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 06:27
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Медведев предложил создать "санитарную зону" на границе со Львовом

Предложенная президентом России Владимиром Путиным "санитарная зона" на Украине должна проходить у Львова, учитывая всё более дальнобойное поставляемое Киеву оружие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", написал он в своём телеграм-канале.

Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрелов ВСУ
Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрелов ВСУ

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может создать на Украине "санитарную зону". По его словам, такой вопрос будет поднят, если ВСУ продолжат обстреливать приграничные регионы РФ.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Матвей Константинов
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