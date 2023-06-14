Медведев предложил создать "санитарную зону" на границе со Львовом

Предложенная президентом России Владимиром Путиным "санитарная зона" на Украине должна проходить у Львова, учитывая всё более дальнобойное поставляемое Киеву оружие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", — написал он в своём телеграм-канале.