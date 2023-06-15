Пасечник назвал освобождение Киева "честью мундира" для России
Пасечник уверен, что линию фронта СВО нужно отодвигать до Киева
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Россия в ходе спецоперации должна отодвинуть линию боевого соприкосновения вплоть до Киева. Таким мнением поделился в беседе с РИА "Новости" на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник, добавив, что всё же считает принятие такого решения сложным.
"На сегодняшний день ракеты Storm Shadow летят приблизительно около 500 километров. Лично моё мнение — да, нужно идти (до Киева. — Прим. Лайфа), потому что Киев — это мать городов русских и освободить город Киев — это честь мундира", — отметил он.
Вместе с тем Пасечник добавил, что у него нет информации о планах Москвы на этот счёт, а также о наличии ресурсов, которыми располагает наша сторона для выполнения подобной задачи.
Напомним, президент РФ Владимир Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты россиян от обстрелов ВСУ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил границы такой зоны определить возле украинского Львова.