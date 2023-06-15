Россия в ходе спецоперации должна отодвинуть линию боевого соприкосновения вплоть до Киева. Таким мнением поделился в беседе с РИА "Новости" на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник, добавив, что всё же считает принятие такого решения сложным.

"На сегодняшний день ракеты Storm Shadow летят приблизительно около 500 километров. Лично моё мнение — да, нужно идти (до Киева. — Прим. Лайфа), потому что Киев — это мать городов русских и освободить город Киев — это честь мундира", — отметил он.