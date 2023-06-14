Новая карта "санитарной зоны": какие регионы Украины войдут в её состав Где закончатся границы "санитарной зоны" и сохранится ли Украина как государство после завершения СВО. 134968 134968 Что будет с Украиной после завершения СВО. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Что такое "санитарная зона"

Встреча президента России Владимира Путина и военкоров вызвала существенный резонанс. Глава страны ответил на множество вопросов, в том числе и самых непростых для нашего общества. Один из них коснулся понятия буферной территории. В случае если обстрелы российской территории будут продолжаться, то на остатках украинского государства может появиться "санитарная зона", допустил президент. Также он заявил, что необходимости в новой волне частичной мобилизации сегодня нет, а военнослужащих-срочников не направляют в зону СВО.

Почему Путин допустил создание "санитарной зоны"

Дмитрий Песков сегодня отметил, что, по мере того как у Киева появляется больше дальнобойных вооружений, придётся двигать линию для безопасности регионов. Поскольку в четверг состоится очередное заседание глав военных ведомств стран НАТО на военной базе в Рамштайне, где соберутся руководители 25 крупнейших оборонных компаний мира, то вывод очевиден — какое бы оружие ни выделили Киеву, оно будет уничтожаться, а линия демилитаризованной зоны — продвигаться вглубь бывших регионов Незалежной.

— Речь идёт о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются бомбёжки мирной инфраструктуры. Для того чтобы обеспечить безопасность граждан, по мере того как у киевского режима появляется более сложное и дальнобойное вооружение, придётся отодвигать на "санитарное" расстояние военную инфраструктуру, — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин допустил что на остатках Украины может появиться "санитарная зона". Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что понятие "санитарной зоны" на Украине, о которой говорил Путин, предполагает отсутствие в ней вооружений, из которых можно обстрелять российские регионы.

Что даст "санитарная зона"

Цель создания "санитарной зоны" — отодвинуть противника и его вооружение на расстояние, с которого ВСУ не смогут достать российские регионы. При этом учитываются возможности самого мощного и дальнобойного оружия, то есть границы буферной зоны могут превышать 300 километров и достигать 500 километров. Учитывая, что глубина "санитарной зоны" будет определяться работой средств обнаружения и целеуказания и боевыми возможностями приграничных группировок войск, расстояние от границ российской территории до линии начала такой зоны может составить более 800 километров.

Ряд военных экспертов в своих пабликах отметили, что создание "санитарной зоны" потребует проведения операции армейского уровня по занятию северных районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

— На вооружении у ВСУ сейчас находятся огневые средства поражения (наземного и воздушного базирования), способные бить километров на 500. Это больше, чем от Киева до Новой Каховки, а значит, всё оружие такого рода должно быть не ближе Житомира. А то и западноукраинского Хмельницкого, потому что от Житомира по прямой до российской границы всего-то километров 300, — комментирует возможности вооружения, которое получает от Запада украинская сторона, военный эксперт Юрий Баранчик.

"Санитарную зону" на Украине будет создавать армия. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, где должна быть "санитарная зона" на Украине. По его словам, чтобы сыграть реальную защитную роль, такая линия должна проходить по границам Львова. Он добавил, что у России не осталось никаких поводов воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну моря. В том случае, если верить в соучастие Запада в подрыве "Северных потоков".

Карта "санитарной зоны" на Украине

Новая карта санитарной зоны: какие регионы Украины войдут в её состав. Инфографика © LIFE

— Понятие санитарной зоны было использовано в контексте решения вопросов безопасности Белгородской, Курской, Брянской областей. Что подразумевает освобождение от украинской оккупации Харьковской, Сумской и смежных регионов. К сожалению, на текущий момент кризис непреодолим без ликвидации киевского режима и его вооружённых формирований. Это неминуемо потребует ведения боевых действий в широком круге регионов Украины, включая Одесскую и Николаевскую области, — уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Эксперт считает, что по завершении СВО нужно будет определяться со статусом этих регионов, в том числе с учётом позиции местного населения. "Предполагаю, что в конечном итоге регионы Украины станут либо частью России, к чему склонялось перед украинским конфликтом большинство жителей, либо там, где жители регионов не будут готовы к этому варианту, они будут оставаться в отдельных территориальных формированиях, не входящих в Россию, но находящихся под контролем ВС РФ", — предположил эксперт.

Авторы Дмитрий Шестопалов