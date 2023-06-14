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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 12:35
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Песков пояснил слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

Песков уточнил, что Путин предложил "санитарную зону" ради безопасности россиян

Киев не прекращает обстрелы школ, больниц, детсадов и домов мирных граждан, получая от Запада всё более дальнобойное оружие, поэтому Москва намерена сдвигать его военную инфраструктуру в целях безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о создании на Украине "санитарной зоны".

"Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляются более сложные и более дальнобойные вооружения, придётся, соответственно, эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

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Напомним, Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты россиян от обстрелов ВСУ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил границы такой зоны определить возле украинского Львова.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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