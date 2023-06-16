Минобороны: "Солнцепёк" остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого
Наступление ВСУ отражено в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР. Как заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, это получилось благодаря наводчику-оператору ТОС-1 "Солнцепёк" сержанту Виктору Петрунину.
"В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины", — цитирует Чехова РИА "Новости".
Противник отступил, понеся потери. Позиции российских войск были удержаны.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о нескольких провальных попытках наступления ВСУ у Макаровки. По его словам, стык между Запорожской областью и ДНР — один из самых горячих участков фронта.
t.me / Минобороны России