Слова украинского лидера Владимира Зеленского об обучении военных армии Украины на Западе разгневали пользователей Twitter. В Сети он поблагодарил всех тех, кто тренирует солдат ВСУ и делится с ними опытом. Читатели в ответ обвинили его в страданиях народа и припомнили ему зверства украинских нацистов.

"Сколько ещё жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?", "Зеленский, ты видел, что творят твои украинские нацисты?" — возмутились пользователи.

Пользователи написали, что мир очень ждёт отставки Зеленского. Они обвинили его в том, что собственными руками он навлёк страдания и разрушения на свой народ. Комментаторы указали и на то, что "обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли", и заключили, что те, кого украинский лидер благодарит, — готовят солдат "к самоубийственной миссии".

"Контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины", — написали пользователи.