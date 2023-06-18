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18 июня, 02:06

"Эго и пропаганда": Пользователи Twitter призвали Зеленского подписать капитуляцию

Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому подписать капитуляцию

Слова украинского лидера Владимира Зеленского об обучении военных армии Украины на Западе разгневали пользователей Twitter. В Сети он поблагодарил всех тех, кто тренирует солдат ВСУ и делится с ними опытом. Читатели в ответ обвинили его в страданиях народа и припомнили ему зверства украинских нацистов.

"Сколько ещё жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?", "Зеленский, ты видел, что творят твои украинские нацисты?" возмутились пользователи.

Пользователи написали, что мир очень ждёт отставки Зеленского. Они обвинили его в том, что собственными руками он навлёк страдания и разрушения на свой народ. Комментаторы указали и на то, что "обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли", и заключили, что те, кого украинский лидер благодарит, — готовят солдат "к самоубийственной миссии".

"Контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины", — написали пользователи.

В Запорожье предложили "формулу мира" по Украине без "шайки нацистов" Зеленского

В Запорожье предложили "формулу мира" по Украине без "шайки нацистов" Зеленского

Ранее французов возмутило хамство Зеленского в адрес ООН и МККК из-за Каховской ГЭС. Читатели написали под публикацией, что им порядком надоел "этот плакса" и "настоящий попрошайка".

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t.me / Zelenskiy / Official

Арина Родионова
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