Французы указали Зеленскому на его место после критики в адрес ООН
Французов возмутило хамство Зеленского в адрес ООН и МККК из-за Каховской ГЭС
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его слова об "излишне дипломатичной реакции" ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС.
"Украинцы сами разрушили дамбу и теперь делают вид, что сердятся, но начать расследование не позволяют", — подчеркнул один из пользователей.
Другой читатель считает, что Зеленского "надо было с самого начала бросить на произвол судьбы, тогда бы всё быстро закончилось". Он добавил, что Украина "пытается войти в Европу только для того, чтобы постоянно просить помощи".
"Он должен перестать ныть! Никто ему не будет помогать", — отметил ещё один пользователь.
Читатели также написали под публикацией, что им порядком надоел "этот плакса Зеленский" и "этот маленький президент — настоящий попрошайка".
Накануне Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за то, как они отреагировали на разрушение Каховской ГЭС. В интервью немецкой газете Bild он заявил, что сильно разочарован и шокирован молчанием этих организаций на запросы Киева о помощи. Комментарии украинского президента на тему катастрофы на ГЭС в ООН оставили без внимания.
ТАСС / AP Photo/Thibault Camus