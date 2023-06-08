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8 июня, 18:39

Французы указали Зеленскому на его место после критики в адрес ООН

Французов возмутило хамство Зеленского в адрес ООН и МККК из-за Каховской ГЭС

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его слова об "излишне дипломатичной реакции" ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС.

"Украинцы сами разрушили дамбу и теперь делают вид, что сердятся, но начать расследование не позволяют", — подчеркнул один из пользователей.

Другой читатель считает, что Зеленского "надо было с самого начала бросить на произвол судьбы, тогда бы всё быстро закончилось". Он добавил, что Украина "пытается войти в Европу только для того, чтобы постоянно просить помощи".

"Он должен перестать ныть! Никто ему не будет помогать", — отметил ещё один пользователь.

Читатели также написали под публикацией, что им порядком надоел "этот плакса Зеленский" и "этот маленький президент — настоящий попрошайка".

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Накануне Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за то, как они отреагировали на разрушение Каховской ГЭС. В интервью немецкой газете Bild он заявил, что сильно разочарован и шокирован молчанием этих организаций на запросы Киева о помощи. Комментарии украинского президента на тему катастрофы на ГЭС в ООН оставили без внимания.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo/Thibault Camus

Ирина Фальке
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