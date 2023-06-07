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7 июня, 19:01

"Я шокирован": Зеленский взбесился из-за реакции ООН и Красного Креста на ЧП с Каховской ГЭС

Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за реакцию на подрыв Каховской ГЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за то, как они отреагировали на разрушение Каховской ГЭС. В интервью немецкой газете Bild он заявил, что сильно разочарован и шокирован молчанием этих организаций на запросы Киева о помощи.

Зеленский считает, что сотрудники ООН и Красного Креста первыми должны были быть на месте катастрофы для спасения жизней, но "их там нет". Более того, они либо вообще не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом.

"Мы не получили ответа. Я шокирован", — сказал Зеленский, отметив, что если реакция и была, то очень дипломатичная.

Макрон пообещал Зеленскому помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС

Макрон пообещал Зеленскому помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС

Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.

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John Moore / Getty Images

Наталья Исакова
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