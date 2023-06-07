"Я шокирован": Зеленский взбесился из-за реакции ООН и Красного Креста на ЧП с Каховской ГЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за то, как они отреагировали на разрушение Каховской ГЭС. В интервью немецкой газете Bild он заявил, что сильно разочарован и шокирован молчанием этих организаций на запросы Киева о помощи.

Зеленский считает, что сотрудники ООН и Красного Креста первыми должны были быть на месте катастрофы для спасения жизней, но "их там нет". Более того, они либо вообще не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом.