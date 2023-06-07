Макрон пообещал Зеленскому помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС

По словам французского лидера, Париж осуждает атаку, подвергшую опасности мирных жителей, но виновных он не назвал. В свою Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, что передал Макрону список того, в чём сейчас нуждается Украина. Помимо этого, они обсудили гарантии для Киева в сфере безопасности и ожидания от саммита НАТО в литовском Вильнюсе.