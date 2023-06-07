Макрон пообещал Зеленскому помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС
Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал вскоре направить помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС.
"Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности", — написал Макрон в "Твиттере"
По словам французского лидера, Париж осуждает атаку, подвергшую опасности мирных жителей, но виновных он не назвал. В свою Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, что передал Макрону список того, в чём сейчас нуждается Украина. Помимо этого, они обсудили гарантии для Киева в сфере безопасности и ожидания от саммита НАТО в литовском Вильнюсе.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.
Getty Images / Mustafa Yalcin / Anadolu Agency