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7 июня, 18:42

Макрон пообещал Зеленскому помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС

Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал вскоре направить помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС.

"Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности", — написал Макрон в "Твиттере"

По словам французского лидера, Париж осуждает атаку, подвергшую опасности мирных жителей, но виновных он не назвал. В свою Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, что передал Макрону список того, в чём сейчас нуждается Украина. Помимо этого, они обсудили гарантии для Киева в сфере безопасности и ожидания от саммита НАТО в литовском Вильнюсе.

Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления после прорыва на Каховской ГЭС

Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления после прорыва на Каховской ГЭС

Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Yalcin / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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