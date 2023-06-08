В ООН оставили без ответа недовольство Зеленского из-за ситуации с Каховской ГЭС

Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик оставил без ответа критику украинского лидера Владимира Зеленского в адрес организации. Ранее президент Украины сообщил, что шокирован молчанием ООН в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.

"Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга", — сообщил он в беседе с ТАСС.