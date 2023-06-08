В ООН оставили без ответа недовольство Зеленского из-за ситуации с Каховской ГЭС
В ООН не стали комментировать критику от Зеленского из-за ситуации с Каховской ГЭС
Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик оставил без ответа критику украинского лидера Владимира Зеленского в адрес организации. Ранее президент Украины сообщил, что шокирован молчанием ООН в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.
"Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга", — сообщил он в беседе с ТАСС.
Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за то, как они отреагировали на разрушение Каховской ГЭС. В интервью немецкой газете Bild он заявил, что сильно разочарован и шокирован молчанием этих организаций на запросы Киева о помощи.
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