Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил "формулу мира" по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, необходим уход действующей власти Незалежной, в особенности президента страны Владимира Зеленского.

"Формула мира" простая. Это уход из власти в Киеве тех людей, которые проводят человеконенавистническую политику, речь идёт о Зеленском и его шайке нацистов", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов также заявил о необходимости демилитаризации и денацификации постукраинского пространства. Вместе с тем он объяснил, что пока рано говорить о реальных инициативах по возобновлению мира. По его мнению, это будет возможно только после успеха ВС РФ в боях. Рогов уверен, что после серии побед уровень договороспособности украинской стороны будет расти.

"То, что эти победы будут, — это неминуемо, и это чётко понимает Зеленский, поэтому истерит, постоянно повышает ставки и пытается какое-то время показать Западу, что он неудержимо непобедимый, дайте только денег", — указал Рогов.