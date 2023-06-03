В Индонезии предложили свой план разрешения конфликта на Украине

Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, необходимо прекратить огонь, создать демилитаризованную зону на территории, где проходит СВО, и ввести туда миротворцев ООН.

"Каждая сторона отходит на 15 километров от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", — заявил он в ходе выступления на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вёл сайт форума.

Министр также призвал участников мероприятия принять декларацию с призывом к немедленному прекращению огня на Украине. Кроме того, он выразил уверенность, что ООН необходимо провести референдум на спорных территориях, чтобы "объективно подтвердить волю большинства жителей". По его словам, Джакарта готова принять участие во многих процессах, в том числе отправить своих военных на Украину в рамках миротворческой миссии ООН.

"И давайте не будем здесь возлагать вину на какую-либо из сторон: всегда есть две версии конфликта. И каждая из сторон уверена в своей правоте", — добавил глава оборонного ведомства Индонезии.