Лула да Силва обвинил Совбез ООН в неспособности решить ситуацию на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил Совет Безопасности ООН в легковесности и неспособности вести мирные переговоры. По его мнению, именно это стало причиной затяжного конфликта на Украине.

"Нужен более серьёзный институт, имеющий вес и силу для принятия решений. И это также важно в вопросе климата", — написал бразильский лидер в "Твиттере".

Да Силва считает, что только мир предотвратит гибель большего числа людей. Среди государств, также выступающих за урегулирование конфликта на Украине, он назвал Китай, Индию и Индонезию.