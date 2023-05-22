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22 мая, 03:41

Лула да Силва обвинил Совбез ООН в неспособности решить ситуацию на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил Совет Безопасности ООН в легковесности и неспособности вести мирные переговоры. По его мнению, именно это стало причиной затяжного конфликта на Украине.

"Нужен более серьёзный институт, имеющий вес и силу для принятия решений. И это также важно в вопросе климата", — написал бразильский лидер в "Твиттере".

Да Силва считает, что только мир предотвратит гибель большего числа людей. Среди государств, также выступающих за урегулирование конфликта на Украине, он назвал Китай, Индию и Индонезию.

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Ранее СМИ сообщали, что Лула да Силва отказал Зеленскому во встрече на саммите G7. Комментируя эту информацию, президент Бразилии заявил, что украинский лидер не пришёл в назначенное время. Он также отметил, что внимательно слушал выступление Зеленского на расширенном заседании саммита и не считает правильным обсуждать ситуацию на Украине в формате "Семёрки".

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Site oficial do presidente do Brasil

Ольга Платонова
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