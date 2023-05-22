Президент Бразилии отказался встречаться с Зеленским на саммите G7, пишут СМИ
Financial Times: Лула да Силва отказал Зеленскому во встрече на саммите G7
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не ответил на просьбу Эмманюэля Макрона встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме. Об этом пишет британская газета Financial Times.
На просьбу прокомментировать несостоявшуюся встречу с бразильским президентом Зеленский заявил, что это не он, а Лула да Силва "должен быть тем, кто расстроен", сообщает издание.
Между тем, по словам бразильских чиновников, с которыми газете удалось пообщаться, Лула да Силва не отказывался встречаться с Зеленским. Общение так и не состоялось из-за того, что у лидеров "просто не сошлись графики".
А ранее Лайф рассказывал, что помощник президента Бразилии посетил Киев и встретился с украинским руководством. По словам Селсу Аморима, диалог был позитивным, укрепляющим доверие и направленным на разъяснение целей бразильской стороны в отношении заключения мира.