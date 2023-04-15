Президент Бразилии призвал Запад прекратить поставлять оружие Украине

Соединённые Штаты и Европа должны перейти к разговорам о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт. Также следует прекратить поставки оружия этой стране. С таким заявлением выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Я вчера долго говорил с Си Цзиньпином. Необходимо создать группу стран, готовых искать способ достичь мира. Я говорил об этом с европейцами, с американцами, говорил об этом вчера", — приводит его слова издание G1.

Да Силва также отметил, что нужно убедить поставляющие Украине оружие страны прекратить это делать, поскольку такие действия "поощряют войну".

"Необходимо, чтобы США перестали поощрять войну и начали говорить о мире. Необходимо, чтобы ЕС начал говорить о мире, чтобы люди смогли убедить Путина и Зеленского в том, что мир интересует всех", — сказал президент Бразилии.