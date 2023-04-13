Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Развивающимся странам стоило бы отказаться от доллара в международной торговле, а вместо этой валюты использовать собственную. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, впервые посетив Китай с момента своего повторного вступления в должность. С этими словами он обратился к группе стран БРИКС, в которую входят Бразилия, Китай, Россия, Индия, а также ЮАР. Да Силва считает, что эти страны могут предложить альтернативу доллару.

"Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?" — цитирует главу Бразилии Financial Times.

Издание отмечает, что призыв да Силвы поддерживает возрастающие усилия Китая по использованию юаня в международных сырьевых сделках. По информации экспертов газеты, лидер КНР Си Цзиньпин планирует убедить главу Бразилии на встрече 14 апреля оказать поддержку внешнеполитическим программам Пекина. В том числе речь идёт о введённой в 2013 году инициативе "Один пояс — один путь". Она подразумевает активизацию международных торгово-инвестиционных проектов, которые призваны привлечь множество стран, а также использование капитала заинтересованных государств. К инициативе присоединились 150 стран.