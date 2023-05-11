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11 мая, 02:50

Помощник президента Бразилии посетил Киев и встретился с украинским руководством

Советник президента Бразилии Аморим встретился с Зеленским и Мельником в Киеве

<p>Селсу Аморим и Андрей Мельник. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1656281462210011136/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrij Melnyk</a></p>

Селсу Аморим и Андрей Мельник. Обложка © Twitter / Andrij Melnyk

Помощник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим посетил Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, заместителем министра иностранных дел Андреем Мельником и другими членами украинского руководства. Об этом пишет газета Folha de São Paulo.

"Диалог был позитивным, укрепляющим доверие, направленным на разъяснение наших целей в отношении заключения мира",  пояснил Аморим.

Президент Бразилии встретится с Зеленским через советника

Президент Бразилии встретится с Зеленским через советника

Помощник бразильского лидера также отметил, что не хочет делиться дополнительной информацией, так как правительство сделает это официально в ближайшие дни. По словам Аморима, немедленного решения для мира на Украине нет, достигнуть согласия будет сложно. Обе стороны должны прийти к пониманию того, что цена войны будет выше цены отдельных уступок.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва отказал Берлину в просьбе о поставке боеприпасов для танков Leopard, которые должны быть переданы Украине. Важное решение было принято на встрече бразильского лидера с министром обороны. Власти страны также заявили о намерении сохранять нейтралитет по экономическим причинам, отказываясь принимать участие в санкциях в отношении России.

Юлия Коновалова
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