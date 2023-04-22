Президент Бразилии встретится с Зеленским через советника

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направит советника — бывшего министра иностранных дел Селсу Аморима — в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал глава президентского секретариата Марсиу Маседу.

"По распоряжению президента республики специальный советник по международным делам Селсу Аморим отправится в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским", — написал Маседу в "Твиттере".

Ранее президент Бразилии Лула да Силва отказал Берлину в просьбе о поставке боеприпасов для танков Leopard, которые должны быть переданы Украине. Важное решение было принято на встрече бразильского лидера с министром обороны. Власти страны также заявили о решении сохранять нейтралитет по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России.