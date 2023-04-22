КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 01:51

Президент Бразилии встретится с Зеленским через советника

Президент Бразилии Лула да Силва направит советника для встречи с Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направит советника — бывшего министра иностранных дел Селсу Аморима — в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал глава президентского секретариата Марсиу Маседу.

"По распоряжению президента республики специальный советник по международным делам Селсу Аморим отправится в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским", написал Маседу в "Твиттере".

Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Ранее президент Бразилии Лула да Силва отказал Берлину в просьбе о поставке боеприпасов для танков Leopard, которые должны быть переданы Украине. Важное решение было принято на встрече бразильского лидера с министром обороны. Власти страны также заявили о решении сохранять нейтралитет по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России.

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Юлия Коновалова
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