Президент Бразилии да Силва: Зеленский не пришёл на встречу в назначенное время

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал информацию о несостоявшейся встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. По его словам, Зеленский не пришёл в назначенное время.

"Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остаётся фактом: в 15:15 у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале", — сказал да Силва.

По словам бразильского президента, случившееся не расстроило его, но он остался недоволен.

Кроме того, да Силва добавил, что внимательно слушал выступление Зеленского на расширенном заседании саммита и его позиция после этого осталась прежней. Он также отметил, что не считает правильным обсуждать ситуацию на Украине в формате "Семёрки".