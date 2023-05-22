Регион

Уведомления отключены

22 мая, 01:50

Президент Бразилии да Силва: Зеленский не пришёл на встречу в назначенное время

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал информацию о несостоявшейся встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. По его словам, Зеленский не пришёл в назначенное время.

"Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остаётся фактом: в 15:15 у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале", — сказал да Силва.

По словам бразильского президента, случившееся не расстроило его, но он остался недоволен.

Президент Бразилии отказался встречаться с Зеленским на саммите G7, пишут СМИ

Президент Бразилии отказался встречаться с Зеленским на саммите G7, пишут СМИ

Кроме того, да Силва добавил, что внимательно слушал выступление Зеленского на расширенном заседании саммита и его позиция после этого осталась прежней. Он также отметил, что не считает правильным обсуждать ситуацию на Украине в формате "Семёрки".

Ранее МИД РФ заявил о превращении саммита G7 в шоу из-за участия Зеленского. По оценке министерства, "Семёрка" буквально зациклилась на всеобъемлющей конфронтации с Россией и взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов гибридной войны против Москвы.

Обложка ©

Twitter / Lula

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Лула да Силва
  • Бразилия
  • g7
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров