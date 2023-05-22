Президент Бразилии да Силва: Зеленский не пришёл на встречу в назначенное время
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал информацию о несостоявшейся встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. По его словам, Зеленский не пришёл в назначенное время.
"Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остаётся фактом: в 15:15 у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале", — сказал да Силва.
По словам бразильского президента, случившееся не расстроило его, но он остался недоволен.
Кроме того, да Силва добавил, что внимательно слушал выступление Зеленского на расширенном заседании саммита и его позиция после этого осталась прежней. Он также отметил, что не считает правильным обсуждать ситуацию на Украине в формате "Семёрки".
Ранее МИД РФ заявил о превращении саммита G7 в шоу из-за участия Зеленского. По оценке министерства, "Семёрка" буквально зациклилась на всеобъемлющей конфронтации с Россией и взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов гибридной войны против Москвы.
Twitter / Lula