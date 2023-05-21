МИД РФ заявил о превращении саммита G7 в шоу из-за участия Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сделал из саммита G7 в Хиросиме пропагандистский спектакль самим фактом своего присутствия. По результатам встречи можно сделать вывод, что цель "Группы семи" — ведение войны гибридного формата с Российской Федерацией. Такое заявление опубликовал МИД РФ в воскресенье, комментируя итоги встречи G7.

"Упорствуя в демонстрации своего намерения нанести России "стратегическое поражение", руководители стран "Семёрки" доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу", — подчеркнули в ведомстве.

По оценке МИД, "Семёрка" буквально зациклилась на всеобъемлющей конфронтации с Россией и взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов гибридной войны против Москвы. Определение масштаба и сроков западных военных поставок Украине являются частью этого противостояния, заметили в министерстве. Это стало смыслом существования G7, уверен МИД РФ.