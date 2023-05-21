91-летняя хибакуся назвала провальным саммит G7 и чуть не расплакалась
Пережившая атомную бомбардировку Хиросимы сочла провальным саммит G7
91-летняя жительница Хиросимы Сэцуко Турлоу, пережившая американскую атомную бомбардировку в 1945 году, назвала провальным саммит "Большой семёрки", завершившийся в Японии. Об этом хибакуся (так называют жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) заявила после окончания встречи на высшем уровне, перед началом которой европейские лидеры посетили Парк мира.
Хибакуся отметила, что ждала большего от посещения главами государств мемориала памяти жертв атомной бомбардировки и Музея мира. Она надеялась, что они "снимут с себя облачения политиков", и посетят его как обычные люди, однако этого не случилось.
"Я не почувствовала ничего человеческого, не почувствовала участившегося сердцебиения от документа, я не почувствовала этой "температуры". И я подумала, а кто вообще это написал? Наверное, он был написан кем-то из внешнеполитических ведомств, я не увидела в нём чувств лидеров", — рассказала Турлоу, пытаясь совладать с эмоциями.
Она также назвала очень односторонним документ по ядерному разоружению. По её словам, страны раскритиковали Россию, Северную Корею, Китай и Иран, потребовав от них прозрачности и предоставления данных, однако совсем позабыли о себе.
"Что вы сами — США, Великобритания и Франция? Ничего не сказано о том, что они делают", — указала хибакуся, раскритиковав отсутствие упоминаний в документе Договора о запрещении ядерного оружия.
Напомним, 19 мая в японской Хиросиме стартовал саммит G7. Участники начали официальную программу мероприятия с посещения Парка мира, посвящённого памяти жертв американской атомной бомбардировки. Примечательно, что в таком составе (в том числе США, Великобритания, Франция) это случилось впервые. Лидеры увидели многие экспонаты, а также оставили записи в книге посетителей. Например, нынешний президент США Джо Байден призвал сохранять надежду на мир без ядерного оружия. При этом извиняться за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки он не стал.
ТАСС / EPA / DAI KUROKAWA