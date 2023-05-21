91-летняя хибакуся назвала провальным саммит G7 и чуть не расплакалась

91-летняя жительница Хиросимы Сэцуко Турлоу, пережившая американскую атомную бомбардировку в 1945 году, назвала провальным саммит "Большой семёрки", завершившийся в Японии. Об этом хибакуся (так называют жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) заявила после окончания встречи на высшем уровне, перед началом которой европейские лидеры посетили Парк мира.

Хибакуся отметила, что ждала большего от посещения главами государств мемориала памяти жертв атомной бомбардировки и Музея мира. Она надеялась, что они "снимут с себя облачения политиков", и посетят его как обычные люди, однако этого не случилось.

"Я не почувствовала ничего человеческого, не почувствовала участившегося сердцебиения от документа, я не почувствовала этой "температуры". И я подумала, а кто вообще это написал? Наверное, он был написан кем-то из внешнеполитических ведомств, я не увидела в нём чувств лидеров", — рассказала Турлоу, пытаясь совладать с эмоциями.

Она также назвала очень односторонним документ по ядерному разоружению. По её словам, страны раскритиковали Россию, Северную Корею, Китай и Иран, потребовав от них прозрачности и предоставления данных, однако совсем позабыли о себе.

"Что вы сами — США, Великобритания и Франция? Ничего не сказано о том, что они делают", — указала хибакуся, раскритиковав отсутствие упоминаний в документе Договора о запрещении ядерного оружия.