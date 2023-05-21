В Японии завершился саммит "Большой семёрки"

Премьер Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме. Об этом сообщает местное агентство Kyodo.

"Саммит "Большой семёрки" в Хиросиме завершился в воскресенье обсуждением украинского кризиса и других вопросов с участием президента [Украины] Владимира Зеленского после его получившего широкую огласку прибытия в Японию", — отмечается в сообщении.

Агентство также сообщило о двусторонних переговорах Зеленского с Кисидой, запланированных на сегодня.

Саммит "Большой семёрки" стартовал 19 мая и начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы. К слову, это произошло впервые в нынешнем составе группы, где есть и ядерные державы: США, Великобритания и Франция. В первый день было запланировано три рабочие сессии, всего же за время проведения саммита их состоялось десять.