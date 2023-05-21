В Японии завершился саммит "Большой семёрки"
Премьер Японии Кисида объявил о завершении саммита "Большой семёрки" в Хиросиме
Япония. Хиросима. Совместное фото участников саммита лидеров стран G7. Обложка © ТАСС / AP / Brendan Smialowski
Премьер Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме. Об этом сообщает местное агентство Kyodo.
"Саммит "Большой семёрки" в Хиросиме завершился в воскресенье обсуждением украинского кризиса и других вопросов с участием президента [Украины] Владимира Зеленского после его получившего широкую огласку прибытия в Японию", — отмечается в сообщении.
Агентство также сообщило о двусторонних переговорах Зеленского с Кисидой, запланированных на сегодня.
Саммит "Большой семёрки" стартовал 19 мая и начался с посещения мемориала жертвам бомбардировки Хиросимы. К слову, это произошло впервые в нынешнем составе группы, где есть и ядерные державы: США, Великобритания и Франция. В первый день было запланировано три рабочие сессии, всего же за время проведения саммита их состоялось десять.
Лидеры G7 обсудили региональные вопросы, ситуацию вокруг Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, отношения с Китаем, проблемы мировой экономики, ядерное разоружение, сотрудничество с партнёрами, взаимодействие со странами Глобального Юга, проблемы экономической и продовольственной безопасности и другое. На саммит также были приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Сегодня, 21 мая, лидеры группы провели заключительную сессию по Украине с участием Зеленского, который прибыл в Хиросиму на французском правительственном самолёте.